Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gäste sexuell belästigt, Bronzeengel entwendet, Opferstockaufbruch und Unfall

Aalen (ots)

Aspach: Gäste in einem Cafe sexuell belästigt

Am Sonntagvormittag wurden Gäste in einem Cafe von einem ca. 40-jährigen Mann sexuell belästigt. Der Tatverdächtige saß mehreren Frauen gegenüber und erregte sich mutmaßlich sexuell, indem er über der Kleidung onanierte und zeitgleich die Anwesenden mit obszönen Gesten belästigte. Die Frauen beschwerten sich über das Verhalten des Mannes beim Personal, woraufhin der Tatverdächtige davonging und das Cafe in der Boschstraße verließ. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte sehr kurze rasierte dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei prüft, ob ein Tatzusammenhang zu einem identischen Vorfall am 29.10.2023 in Oppenweiler vorliegen könnte. Die Opfer des Vorfalls, der sich gegen 12 Uhr ereignete, sowie anwesende Gäste des Cafes, die weitere Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können, sollten sich nun bitte mit der Polizei Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 in Verbindung setzen.

Fellbach: Opferstock aufgebrochen

In der ev. Kirche in der Seestraße wurde zwischen Samstagabend und Montagvormittag ein Opferstock aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei lediglich wenige Euro. Der Schaden am Opferstock wurde auf 200 Euro beziffert. Die örtliche Polizeidienststelle hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

Plüderhausen: Bronzeengel entwendet

An einer Grabstätte auf dem Friedhof in Plüderhausen wurde in den zurückliegenden drei Wochen ein Bronzeengel entwendet. Die unbekannten Diebe demontierten hierzu die Figur, die auf einer Platte festgeschraubt war. Der Wert der Figur beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07181/81344 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfall am Kreisverkehr

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit fuhr am Montag gegen 6.30 Uhr in einen Kreisverkehr in der Schmidener Straße ein. Dabei übersah er eine bereits im Kreisverkehr fahrende 51-jährige Ford-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell