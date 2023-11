Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand - Werkzeuge aus Pkw entwendet - Einbrüche - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet-Zeugen gesucht

In der Mayenner Straße ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 77 Jahre alter Skoda-Fahrer in die Straße ein und übersah hierbei einen BMW, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei Sachschaden entstand, verletzt wurde niemand. Im Bereich der Einmündung befand sich wohl ein weißer Skoda, dessen Fahrerin oder Fahrer als Zeuge des Unfalls gesucht wird. Diese und auch andere potentielle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Waiblingen unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Weinstadt: Pkw-Brand

Auf einem Parkplatz in der Birkelstraße/An der Rems brannte am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Nissan Qashqai aus. Die Feuerwehr Weinstadt rückte mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an und bekämpfte das Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Zeugen, die eventuell etwas Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Waiblingen unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Waiblingen: Diebstahl aus BMW

Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 14 Uhr öffneten Diebe den Kofferraum eines BMW, der am Hochparkplatz an der B29 abgestellt war. Anschließend entwendeten sie unter anderem den Wagenheber, das Ersatzrad sowie Werkzeuge. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Wohnungseinbrüche

Am Samstagabend verschaffte sich zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr ein Einbrecher gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt zu einem Wohnhaus Im Sämann. Der Eindringling betrat und durchsuchte mehrere Räume und entwendete mitunter Schmuck und Bargeld. Ebenfalls am Samstagabend musste ein Einbruchsversuch im nahe gelegenen Isolde-Kurz-Weg registriert werden. Hier scheiterte der Einbrecher jedoch an seinen Versuchen, ein Fenster aufzuhebeln. Bereits am Freitag wurde zwischen 15.40 Uhr und 20.45 Uhr in ein Wohnhaus Im Baumstückle eingebrochen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und stieg über dieses ein. Er durchsuchte mehrere Zimmer sowie Behältnisse und entwendete mehrere wertvolle Uhren sowie Schmuck. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Scheibe eingeschlagen

In der Nacht auf Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstüre eines Geschäftes in der Mühltorstraße ein. Der Schaden wurde am Sonntagvormittag festgestellt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer beschädigte am Sonntag gegen 11.20 Uhr beim Einparken in der Alfred-Kärcher-Straße einen Ford. Es entstand rund 5000 Euro Schaden. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, konnte aber rasch ermittelt werden. Ihm droht nun eine entsprechende Strafanzeige sowie führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Schorndorf: Firmeneinbruch

In der Wehrwiesenstraße wurde zwischen Freitag- und Sonntagabend in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher brachen ein Fenster auf und drangen in die Betriebsräume ein, wo sie Geldkassette mit einem vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten. Am Gebäude wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursachst. Die Polizei bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Unfall am Zebrastreifen

Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr die Krummhaarstraße stadteinwärts, als er bei einem dortigen Fußgängerüberweg ein 9-jähriges Kind übersah, das dort die Fahrbahn querte. Der Junge wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt.

Welzheim: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher drangen am Samstagabend im Elbinger Weg gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Sie schlugen hierzu ein Fenster ein und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Dieses wurde durchsucht, ob Wertgegenstände erbeutet wurden, ist noch unklar. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Einbruchsgeschehen, das zwischen 18.45 Uhr und 20.35 Uhr verübt wurde, unter Tel. 07981/2040 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Scheibe eingeschlagen

Am letzten Dienstag (14.11.23) wurde gegen 00.30 Uhr bei einem Drogeriemarkt am Adlerplatz die Schaufensterscheibe mittels eines Steins eingeworfen. Ein Hineingreifen zur Auslage der zur Schau gestellten Parfüms scheiterte jedoch. Es wurde hierbei ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro verursacht. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Tatgeschehen. Nach Abgleich von vorliegenden Beweismitteln geriet zwischenzeitlich ein 29-jähriger Mann in Tatverdacht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren einleitet.

