POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Spiegelberg

Spiegelberg: Auf parkenden Pkw aufgefahren

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Mercedes die Großhöchberger Straße. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie ungebremst auf einen BMW auf, der am rechten Straßenrand geparkt war. Der BMW wurde mehrere Meter nach vorne auf eine Leitplanke geschoben. Die A-Klasse der Verursacherin kippte auf die Seite. Die 80-Jährige wurde von der Feuerwehr Spiegelberg, die mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Auto gerettet. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

