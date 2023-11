Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bühlerzell: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr am Sonntag gegen 00:50 Uhr die K 2626 von Holstein kommend in Fahrtrichtung Kottspiel. Kurz nach Ortsausgang geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Taxifahrer konnte trotz Ausweichmanövers eine Kollision der beiden Fahrzeugseiten nicht verhindern. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle und missachtete hierbei noch an der Abzweigung nach Halden ein Durchfahrtsverbot. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen weißen oder silberfarbigen SUV handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 92-jähriger Audi-Fahrer die Breiteichstraße in Schwäbisch Hall und bog auf die K 2576 in Fahrtrichtung B14 ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 50-jährigen Audi-Fahrerin, welche sich auf der K 2576 in Fahrtrichtung B19 befand. Diese wurde durch die Kollision schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell