Aalen (ots) - Aalen: Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Hofackerstraße/Aalstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 57-jährige Radfahrerin übersah, dass der 35-jährige Dacia-Fahrer Vorfahrt hatte und wurde von diesem getroffen. Sie kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Lorch: Gestürzte Rollerfahrerin Am Freitagnachmittag, ...

