Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 59-jähriger VW-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Eugen-Bolz-Straße in Richtung Tüngental unterwegs. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr übersah er eine 28-jährige Rollerfahrerin, welche bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 28-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Pkw beschädigt

Ein Vandale schlug am Freitagmorgen zwischen 01:30 Uhr und 07:30 Uhr auf einen in der Spitalseestraße geparkten Opel ein und zerstach dessen Reifen. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell