Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Berglen-Oppelsbohm: Kind bei Unfall verletzt- Verursacher gesucht

An der Einmündung Hugo-Wolf-Straße/Distlerweg missachtete am Donnerstag gegen 7.40 Uhr der unbekannte Fahrer eines älteren Mercedes die Vorfahrt eines 10-jährigen Radfahrers. Der Bub konnte aufgrund parkender Fahrzeuge nicht weiter ausweichen, sodass er an einem Auto hängen blieb, stürzte und sich leicht verletzte. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Auffahrunfall

An der Ausfahrt Winnenden-West der B14 kam es am Donnerstagnachmittag zur Staubildung. Eine 39-Jährige fuhr dabei gegen 15.45 Uhr mit ihrem Tesla auf einen bremsenden 42-jährigen Peugeot-Fahrer auf. 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Fellbach: Kind bei Unfall verletzt

Ein 53-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr die Stettener Straße und bog nach links auf die Gartenstraße ein. Hierbei übersah er ein 8-jähriges Mädchen, das dort die Straße querte, und erfasste es mit seinem Pkw. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt.

Kernen im Remstal: Unfall am Kreisverkehr

3500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ereignete. Ein 47-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der Karlstraße kommend bei der Einmündung zur Fellbacher Straße in den dortigen Kreisverkehr ein ohne die Vorfahrt zu achten. Er stieß mit einem im Kreisverkehr fahrenden Peugeot-Fahrer zusammen, wobei die Autofahrer unverletzt blieben.

Weissach im Tal: Unfallflucht

In der Kelterstraße ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 17 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Mercedes und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Er flüchtete anschließend ohne den Vorfall zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

