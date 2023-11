Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Parkendes Fahrzeug beschädigt - Münzstaubsauger aufgebrochen - 100.000 Euro Schaden - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein VW Tiguan, der zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr, auf dem Parkplatz der Limes-Thermen am Osterbucher Platz geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallversurscher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

In der Karl-Bonhoeffer-Straße wurde am Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr ein Citroen C3, welcher dort am Straßenrand geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000

Aalen: Münzstaubsauger aufgebrochen

Auf einem Tankstellengelände in der Gartenstraße wurde zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr und Freitagmorgen, 6:20 Uhr, ein Münzstaubsaugerautomat aufgebrochen. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Am Freitag gegen 11:45 Uhr befuhren ein 58-jähriger Lenker eines Mercedes Benz und ein 20-jähriger Lenker eines Ford Kuga die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe von Westhausen-Immenhofen musste der vorausfahrende Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen. Der dahinterfahrende Ford-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierdurch wurde der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Nachdem dadurch beide Fahrspuren blockiert waren, bildete sich in beide Richtungen ein langer Rückstau. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Verletztv wurde niemand.

Westhausen: 100.000 Euro Schaden

Am Freitagmorgen gegen 8:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines Wiesmann GT Roadster die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen. Auf der Strecke kam das Fahrzeug aufgrund Aquaplaning und den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt.

