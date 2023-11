Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 18.11.2023

Aalen (ots)

Fichtenau: Pkw überschlägt sich im Graben

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:01 Uhr kam es auf der L1070 zwischen Matzenbach und Wildenstein zu einem Unfall von einem Pkw. Dieser kam wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich. Der 21-Jährige Fahrer des Hyundai war alkoholisiert und wurde leicht verletzt. Zudem war er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zwei seiner drei Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt, der dritte, ein 18-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Mainhardt: Unfall zwischen zwei Pkw mit einer verletzten Person

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr an der Kreuzung der B14 und der B39 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 21-jähriger Golffahrer übersah beim Abbiegen eine 75-jährige Toyotafahrerin. Die Dame wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw landet in Baustelle

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr fuhr ein ortsunkundiger, 20-jähriger Mann mit seinem Fiat Panda in eine Baustelle in der Dr.-Max-Bühler-Straße in eine Grube. Zuvor war er über das Privatgelände einer Schreinerei in die gesperrte Dr.-Max-Bühler-Straße eingefahren. Die Grube war ca. 1,5 Meter tief und ca. 1 Meter breit. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden am Fiat in Höhe von 5.000 Euro.

