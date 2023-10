Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Böllerwürfe auf Fahrzeuge und im Innenstadtbereich

Betzdorf (ots)

In den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu Meldungen an die Polizeiinspektion Betzdorf, über die Nutzung von sog. Bengalos und Silvesterböllern im Innenstadtbereich Betzdorf. So wurde zunächst am 25.10.2023 gg. 21:00 Uhr eine Gruppe Personen in der Bahnhofstraße gemeldet, die Böller zündeten. Die Gruppe wurde durch Polizeibeamte nicht mehr angetroffen, Reste der Feuerwerkskörper konnten jedoch aufgefunden werden. Nur einen Tag später, zu einer ähnlichen Uhrzeit, wurden sodann Jugendliche gemeldet, die in der Decizer Straße Böller zünden würden, auch hier konnte niemand mehr angetroffen werden. Abschließend wurde um ca. 22:00 Uhr durch einen Bürger gemeldet, dass nun Jugendliche im Bereich eines Schnellrestaurants in der Wilhelmstraße in Betzdorf, Böller auf fahrende Fahrzeuge werfen würden. Auch hier konnten keine Verantwortlichen festgestellt werden, die Polizei ermittelt aufgrund dieses Vorfalls nun zunächst gegen Unbekannt wg. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Anwohner der Betzdorfer Innenstadt werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich bei Feststellung von Böllerwürfen o.Ä. sowie sonstigen Hinweisen unmittelbar bei der Polizei Betzdorf unter unter 02741 - 926 0 zu melden.

