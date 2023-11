Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich tödlich

Am Samstag gegen 12:12 Uhr konnte eine Anwohnerin durch ihr Fenster einen am Boden liegenden Mann feststellen, weshalb sie die Polizei und den Rettungsdienst verständigte. Der Unfallhergang ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand wie folgt: Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straßdorfer Straße bergauf und kam hierbei aufgrund bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Er trug zum Zeitpunkt des Sturzes einen Helm. Trotz langandauernder Reanimation verstarb der 63-jährige noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell