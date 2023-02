Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit verletzten Radfahrern

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2023 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Radweg parallel zur L530 zwischen Haßloch und Geinsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Rennradfahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb einer der Radfahrer mit seinem Lenker an einem Geländer neben dem Radweg hängen und kam zu Fall. Die beiden nachfolgenden Radfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in den Gestürzten. Der gestürzte Radfahrer (73 Jahre) kam mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Mit dem Ableben ist jedoch nicht zu rechnen. Einer der beiden nachfolgenden Radfahrer (54 Jahre) verletzte sich leicht. An allen Rennrädern entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell