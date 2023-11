Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Verkehrsunfallfluchten, Raub auf Tankstelle

Backnang: Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 58-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Samstag um 10:20 Uhr die Blumenstraße in Richtung Kreisverkehr und bog vor dem Kreisverkehr nach links in die Stuttgarter Straße ab. Hierbei übersah er einen 48-jährigen Fußgänger, welcher den Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Spiegelberg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Freitag, 17.11.2023, 22:00 Uhr und Samstag, 18.11.2023, 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mittels eines Holzstücks einen Reifen eines Skoda Octavias. Dieser war unter einem Carport in der Bergstraße auf Höhe Hausnummer 23 geparkt. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 oder beim Polizeiposten Sulzbach unter der Rufnummer 07193/352 zu melden.

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr am Samstag um 10:50 Uhr die L 1147, wobei er die Vorfahrt des aus Oberberken kommenden 72-jährigen VW-Fahrers missachtete. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Adelberg. Die 73-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 zu melden.

Backnang: Unfall nach überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn

Am Sonntag gegen 01:07 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer den Kreisverkehr Annonay-Straße/Sulzbacher Straße/Talstraße von der Annonay Straße kommend. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet dieser bei Verlassen des Kreisverkehrs alleinbeteiligt ins Schleudern. Hierbei drehte er sich um 180 Grad, wobei er letztendlich mit einem parkenden Pkw kollidierte. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Winnenden: Fahndung mit Hubschrauber nach Raub

Am Samstag gegen 21:02 Uhr kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Raubdelikt in der MTB-Tankstelle in der Wiesenstraße in Winnenden. Der Täter verließ daraufhin die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief auch trotz eingesetztem Polizeihubschrauber negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Unfall nach überhöhter Geschwindigkeit

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Samstag um 21:45 Uhr an der Anschlussstelle Waiblingen Süd die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Hierbei brach auf dem Beschleunigungsstreifen sein Heck aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus, wodurch er mit der Schutzplanke, welche die Richtungsfahrbahnen trennt, kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Fellbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstag zwischen 04:00 Uhr und 15:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Vordere Straße in Fellbach. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren ein auf Höhe Hausnummer 6 am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstag zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr kam es auf dem Toom Baumarkt Parkplatz in der Stuttgarter Straße 50 in Schorndorf zu einer Unfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken einen anderen geparkten Pkw. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Flüchtigen dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 07181/2040 zu melden.

