Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Balkum: Vollbrand einer ca. 1000qm² großen Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen - KATWARN Meldung für die Bevölkerung ausgelöst

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Kreuzbreite zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 0.45 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den Brand einer Scheune wahrgenommen und den Notruf gewählt. Mit insgesamt 120 Löschkräften eilten diverse Freiwillige Feuerwehren zum Brandort. Bei Eintreffen stand des Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte von der Feuerwehr, unter Leitung des Ortsbrandmeisters aus Ueffeln, verhindert werden. Die betroffene Scheune brannte jedoch vollständig nieder und fiel in sich zusammen. Das Gebäude diente als Unterstand für Maschinen und Werkzeuge sowie als Ablageort für Heu und Stroh. Das Dach war zudem über die gesamte Fläche mit Photovoltaik ausgelegt. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Es ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Für den umliegenden Bereich wurde eine KATWARN Meldung ausgelöst.

