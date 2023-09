Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Polizei veröffentlicht Bilder nach Raub auf Verbrauchermarkt - Wer kennt die abgebildete Person?

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am 30. August ein Verbrauchermarkt an der Bremer Straße 33 in Ostercappeln überfallen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5591275

Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des unbekannten Räubers und erhofft sich dazu Hinweise aus der Bevölkerung. Erreichbar sind die Beamten des Kommissariats in Bramsche unter 05461/94530.

