POL-OS: Osnabrück: Handgranate und Weltkriegsmunition bei Dachdeckerarbeiten entdeckt (Foto)

Am Mittwochmorgen entdeckten Dachdecker auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses an der Schwenkestraße einen Karton mit einer Handgranate und Gewehrmunition. Die Polizei räumte das Wohnhaus und zog einen Sachverständigen hinzu. Nach Einschätzung des Experten handelte es sich um eine intakte Handgranate und der Dachboden blieb gesperrt, die Hausbewohner konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Mittagszeit holte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die Gegenstände ab und wird sie der Vernichtung zuführen. Nach einer ersten Einschätzung soll es sich um eine Eihandgranate aus dem 1. Weltkrieg und Munition für das Gewehr K98 handeln.

