LPI-NDH: Busfahrer angegriffen

Aschara (ots) - Glück hatte am Freitagmorgen eine Autofahrerin auf der Landstraße 2125 bei Aschara. Sie verlor kurz vor dem Ort in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto, fuhr in einen Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Die Frau blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich medizinisch untersucht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 3000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

