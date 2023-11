Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebestour in der Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 13.11.2023, 14:30 bis 17:30 Uhr

Mann begeht drei Ladendiebstähle an einem Nachmittag

Am Nachmittag des Montags wurde ein 22-Jähriger gleich dreimal beim Ladendiebstahl ertappt. Schon um 14:30 Uhr löste die Diebstahlwarnanlage eines Ladens im Schloss aus, als der junge Mann diese passierte. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und stellte fest, dass er eine Jacke entwendet hatte und diese unter seiner eigentlichen Bekleidung trug. Er gab die Jacke zurück und floh. Um 17:30 Uhr wurde die Polizei erneut wegen eines Ladendiebstahls zu einem Geschäft in der Schuhstraße gerufen. Der Ladendetektiv hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er mit zwei Jacken in der Hand in eine Umkleidekabine ging, aber nur mit einer wieder herauskam. Nachdem der Mann vom Detektiv angesprochen wurde, konnte auch hier festgestellt werden, dass er die entwendete Jacke erneut unter seiner eigenen Bekleidung trug. Außerdem trug der Mann unter seiner Jogginghose eine weitere hochwertige Hose. Ermittlungen ergaben, dass eine davon ebenfalls am selben Tag in einem dritten Geschäft entwendet wurde.

Bei weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass alle drei Diebstähle von dem gleichen Mann begangen wurden. Die Summe des Diebesgutes beläuft sich auf rund 550 Euro. Er wurde festgenommen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Der 22-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag einem Richter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

