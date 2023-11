Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigungen, Unfallflucht, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Lebensgefährlich verletzter Jugendlicher nach Unfall Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem BMW die Kurvenreiche Strecke der L1041 von Crailsheim-Tiefenbach kommend in Fahrtrichtung Crailsheim-Erkenbrechtshausen. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab, übersteuerte sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Dadurch verlor der junge PKW-Fahrer die Kontrolle und kollidierte mit seinem zwischenzeitlich vollständig auf der Gegenfahrspur befindlichen Fahrzeug, mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 23.500 Euro.

Crailsheim: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 7:40 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines in der Michael-Rauck-Straße abgestellten PKW der Marke Renault ein. Der Sachschaden an dem Auto beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden: Unfall an Kreuzung

Am Samstag kurz vor 8:30 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem VW die L1022 in Richtung Kälberbach. An der Kreuzung zur B290 missachtete sie die Vorfahrt eines 49-Jährigen in einem VW Crafter, der von rechts kommend die B290 in Richtung Bad Mergentheim befuhr. Es kam zur Kollision, wobei Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand Als am Montagmorgen gegen 0:30 Uhr ein 17-Jähriger sein Kleinkraftrad der Marke Malaguti anlassen wollte, fing das Feuerzeug, vermutlich in Folge eines technischen Defekts Feuer. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand Sachschaden an dem Leichtkraftrad.

Mainhardt: Mit Steinwürfen Fenster beschädigt Ein Unbekannter war am Sonntagabend zwischen 19:20 Uhr und 19:28m Uhr in der Straße Steinbühl Steine auf ein Fenster eines Gebäudes. Dadurch wurde ein Fenster beschädigt. Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 07903 940014.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Sonntag gegen 12:30 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem VW-Kleinbus die L 1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim und hatte sich zum Linksabbiegen in Richtung Ummenhofen auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet. Beim Abbiegen nach links übersah die den entgegenkommenden Hyundai eines 60-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Hyundai abgewiesen und fuhr eine Böschung hinab. Erst nach rund 50 Metern kam er dort zum Stehen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken in der Landhegstraße einen hier geparkten Mercedes E200. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 400-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell