POL Schwaben Nord: Roller entwendet - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (16.08.2023) war ein 28-Jähriger betrunken mit seinem Pkw in der Donauwörther Straße unterwegs und das nicht nur einmal. Außerdem griff er Polizeibeamte tätlich an und beleidigte sie. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei über einen betrunkenen Autofahrer informiert, der im Begriff war seine Fahrt fortzusetzen. Die ...

