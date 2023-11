Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Widerstand - Unfallfluchten - Sachbeschäsdigungen - Unfälle

Aalen: In Verkaufsstand eingebrochen

Im Zeitraum von Samstag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Verkaufsstand am Spritzenhausplatz.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Einbrecher einen dortigen Verkaufsstand, welcher im Rahmen des Weihnachtsmarktes aufgebaut wurde, aufgebrochen haben. Da sich der Stand gerade in der Aufbauphase befindet, sind die Hütten lediglich mit Baumaterialien und Werkzeugen befüllt. Diese wurden durch die Einbrecher teilweise entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich bislang nicht genau beziffern. Zudem wurde die Plane an einem neben der Hütte abgestellten LKW aufgeschlitzt. Auch an weiteren dort befindlichen Hütten versuchten die Unbekannten einzubrechen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzten.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 30-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 4:15 Uhr mit seinem VW die B29 in Richtung Bopfingen. Kurz vor der Röttinger Höhe geriet er aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen prallte er gegen einen Baum. Hierbei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

Wasseralfingen: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Am Samstag wollte ein 32-Jähriger mit seinem VW in der Wilhelmstraße nach links in ein Grundstück einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 50-jähriger Hymer-Fahrer die Wilhelmstraße in Richtung Wasseralfingen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter PKW-Fahrer einen Audi, welcher am Samstag zwischen 8:45 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

Währende der Fußballbegegnung zwischen dem VfR Aalen und dem FC Homburg wurden in der Toilette des Gästefanblocks mehrere Farbschmierereien angebracht. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Aalen: Unfallflucht II

Ein 55-Jähriger parkte am Samstag gegen 8:30 Uhr seinen BMW in einem Parkhaus einer Klinik im Kälblesrainweg. Als er gegen 11:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von 1000 Euro fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Am geparkten Fahrzeug wurden gelbe Lackspuren gefunden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, denen am Samstag zu der Zeit ein gelbes Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag befuhr eine 61-Jährige, gegen 18:30 Uhr, mit ihrem VW die Mohlstraße in Fahrtrichtung Ziegelstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel eines 61-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Lauchheim: PKW prallt in Leitplanke

Am Sonntag um 23:30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Lenker eines VW Golf auf der A7 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen löste sich plötzlich das hintere linke Rad. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte zunächst frontal und anschließend mit dem Heck in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen / Haisterhofen: Einbruch in Baucontainer

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, wurde in einen Baucontainer, welcher auf dem Gelände einer Kläranlage steht, eingebrochen. Hieraus entwendete der Einbrecher mehrerer Baumaschinen. Der Wert des Diebesguts wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese melden sich bitte unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen.

Ellwangen: Scheibe eingeschlagen

An einer Haltestelle am Busbahnhof wurde mutwillig eine Scheibe von einem Unbekannten eingeschlagen. Der Schaden wurde am Freitag, gegen 20:40 Uhr, bekannt. Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Ellwangen/Röhlingen: Baucontainer aufgebrochen

Am Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer in der Rötlener Straße.

Drei bislang unbekannte Einbrecher brachen dort gegen 18:30 Uhr zwei Baucontainer auf, welche auf einem Grundstück eines Rohbaus standen. Bei der Tatausführung wurden sie durch einen Zeugen gestört. Daraufhin ließen sie das Diebesgut zurück, begaben sich zu einem Fahrzeug und flüchteten vom Tatort.

Die Einbrecher werden als etwa 1,80 m groß und zwischen 25-30 Jahre alt beschrieben. Einer der Diebe trug eine Mütze, die beiden anderen hatten kurze Haare und trugen dunkle Fleece-Pullover.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Unbekannte haben am Sonntag, zwischen 8 Uhr und 12:45 Uhr, drei Gebäudeseiten an einem Stall in Wetzgau Mitte mit antisemitischen Aufschriften beschmiert. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Verursachern der Schmiererei machen können, sich unter der Rufnummer 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW aufgebrochen

Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 7:50 Uhr, wurde an einem PKW, welcher auf dem Friedhofsparkplatz in der Aalener Straße abgestellt war, die Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend entwendete der Dieb einen darin befindlichen Geldbeutel. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Mutlangen: Wohnungseinbruch

Bislang Unbekannte schlugen am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 22:45 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Fichtenstraße ein. Hierdurch gelangen sie in das Gebäude und durchwühlten mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnisse wurde Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro, sowie eine Schmuckschatulle und ein schwarzer Adidas Rucksack entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Böbingen: Einbruch

Einbrecher sind am Samstag zwischen 14:50 Uhr und 18:45 Uhr in ein Gebäude in der Pfarrer-Maier-Straße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangen die Diebe über ein eingedrücktes Toilettenfenster in das Innere des Gebäudes. Von dort aus betraten sie ein gegenüberliegendes Büro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 07171/7966490 um Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Samstag fuhr gegen 10:40 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem Opel in die Eutighofer Straße ein. Hierbei übersah sie einen von der Goethestraße in Richtung Weststadt/B 29 fahrenden 76-jährigen BMW-Fahrer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Widerstand

Nach einer Streitigkeit in der Donzdorfer Straße kam es zum Widerstand eines alkoholisierten 36-Jährigen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

Eine Streife wurde gegen 15:30 Uhr in die Donzdorfer Straße gerufen, da es dort bei dem 36-Jährigen und seiner 42-jährigen Freundin nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Zwei weitere Beteiligte wollten anschließend den Streit schlichten. Als die Beamten eintrafen, waren alle Beteiligten extrem aggressiv. Da sich der 36-Jährige nicht beruhigen ließ, musste er durch die Beamten fixiert und aufgrund seiner Verletzungen ärztlich versorgt werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand. Er bespuckte und beleidigte die eingesetzten Beamten.

