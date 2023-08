Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - In Pkw eingebrochen

Lingen (ots)

Am Freitag zwischen 13.10 und 13.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Renault eingeschlagen und aus zwei darin befindlichen Taschen ein Handy sowie eine Geldbörse gestohlen. Der Pkw stand zu Tatzeit an der Diekstraße in Höhe des dortigen Sees in Lingen. Zu einem weiteren Vorfall kam es zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 1.15 Uhr, an der Parkstraße in Lingen. Auch hier schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines VW ein und entwendeten daraus einen Rucksack samt Inhalt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist bisher unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

