Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Gegen 10:15 Uhr am Montag befuhr ein 71-Jähriger mit einem VW Golf die B 19 von Gelbingen in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Kurz vor dem Ortsausgang auf der geraden Strecke kam der PKW dieser nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einer und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer, sowie sein 67-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und jeweils in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Kompletträder von PKW abmontiert und entwendet

Gleich an zwei Ausstellungsfahrzeugen entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr auf dem Hof eines Autoverkäufers in der Straße Im Buchhorn die Reifen samt Felgen. Das Diebesgut ist auf mehrere tausend Euro wert.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

