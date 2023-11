Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Meerschweinchen ausgesetzt - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf der L1193 ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem rund 7000 Euro Schaden entstand. Kurz vor der Westumfahrung wechselte ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und übersah einen dort fahrenden 52-jährigen anderen Mercedes-Fahrer. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Backnang: Unfall an Fußgängerüberweg

Leichte Verletzungen zog sich eine 16 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall am Montag im Potsdamer Ring zu. Die Jugendliche überquerte um kurz nach 18 Uhr einen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von einem Autofahrer erfasst. Hierdurch stürzte sie, der Verursacher fuhr einfach davon. Nähe Hinweise zu seinem Pkw liegen nicht vor. Zeugen, insbesondere die beiden Insassen eines Mercedes Sprinters, die sich an der Unfallstelle bemerkbar gemacht hatten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Telefon 07904/94260 zu melden.

Waiblingen-Hegnach: 20 Meerschweinchen ausgesetzt

Am Donnerstag fand ein Zeuge am Waldspielplatz im Hartwald in einem Karton 20 ausgesetzte Meerschweinchen. Hinweise auf den Unbekannten, der die Tierchen ohne Nahrung und Wasser aussetzte, liegen bislang nicht vor. Die fünf Männchen, 5 Weibchen sowie 10 Babys wurden vom Tierschutzverein in Obhut genommen, der auch Anzeige bei der Polizei erstattete. Diese ermittelt nun strafrechtlich, im Raum steht ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise auf Personen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen genommen.

Schorndorf: In Firmen eingebrochen

Am Wochenende wurde im Zeitraum von Samstagabend und Montagmorgen in der Weißenbucher Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Hierzu haben die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und sich Zugang zu einigen Betriebsräumlichkeiten verschafft. Entwendet wurde den ersten Feststellungen nach nichts. Ein weiterer Einbruch wurde über das Wochenende in der Augustenstraße verübt. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage eines leerstehenden Firmengebäudes, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. In das Firmengebäude selbst konnten die Täter nicht eindringen, weil eine Zwischentüre zum Hauptgebäude den Gewalteinwirkungen der Täter standhielt. Sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Eine 50-jährige Dacia-Fahrerin fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr in den Kreisverkehr an der Einmündung Aspacher Straße zum Dresdener Ring ein, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Sie stieß mit einem Pkw Opel zusammen, wobei 8000 Euro Sachschaden entstand. Die Autofahrerinnen blieben hierbei unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell