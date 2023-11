Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gaststätte, Sachbeschädigung

Obersontheim: Einbruch in Gaststätte

Am Montag zwischen 3:15 Uhr und 4:35 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Hauptstraße. Im Gebäudeinneren machte sich der Eindringling an Spielautomaten zu schaffen und erbeutete schließlich Bargeld. Während seiner Tat verursachte der Einbrecher zudem einen Sachschaden von mehr als 2.000 Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Untermünkheim: Weihnachtsbäume beschädigt

Zwischen Donnerstag, 09.11.2023, 00:00 Uhr und Samstag, 18.11.2023, 00:00 Uhr beschädigten Unbekannte in der Kupferstraße zum Verkauf stehende Weihnachtsbäume. Durch die Tat wurden die Bäume unverkäuflich. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

*Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

