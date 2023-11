POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bargeld aus Pkw entwendet - Unfall

Aalen (ots) - Aalen/Dewangen: Opferkerzenständer mit Opferstock entwendet Aus einer Kirche in der Leintalstraße wurde am Montag zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr ein Opferkerzenständer mit einem dort angebrachten Opferstock sowie ein, an der Wand aufgehängter, Opferstock entwendet. Der Inhalt der Opferstöcke wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der ...

mehr