Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lagerfeuer in Brandruine

Suhl (ots)

Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brandfall in die Alte Schleusinger Straße in Suhl gerufen. Vor Ort eingetroffen, konnte ein Lagerfeuer im Inneren einer Gartenhütte, die vor einiger Zeit bereits durch einen Brand beschädigt worden war, festgestellt werden. Die Verursacher, ein 34- und ein 35-Jähriger, befanden sich noch in der Hütte. Derzeit ist in Klärung, ob durch das Lagerfeuer ein zusätzlicher Schaden entstanden ist. Die Feuerwehr Suhl war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

