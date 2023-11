Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholgeruch wahrgenommen

Vacha (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei Donnerstagnachmittag, dass er bei einem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen hatte, bevor dieser in Vacha in seinem Auto davongefahren war. Die Polizeibeamten trafen den 36-jährigen Fahrzeugführer später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,7 Promille. Es erfolgten zwei Blutentnahmen. Den Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

