LPI-SHL: Auf Betrüger hereingefallen

Suhl (ots) - Donnerstagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Würzburger Straße in Suhl. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den geparkten Pkw einer 32-Jährigen und verließ anschließend die Unfallstelle. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

