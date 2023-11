Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack aus Auto gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Donnerstagabend schlugen unbekannte Täter gewaltsam die Seitenscheibe eines Autos in der Schillerstraße in Zella-Mehlis ein. Die Unbekannten entwendeten einen Rucksack samt Geldbeutel und Schlüssel der Geschädigten. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0300409/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

