Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff auf Zigarettenautomat

Mittelsdorf (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Kaltenwestheimer Straße in Mittelsdorf. Ein Zeuge bemerkte den Schaden Donnerstagvormittag und informierte die Polizei. Ob die Tat im Zusammenhang mit den anderen Automatenaufbrüchen steht (siehe Medieninformation vom 16.11.2023), ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0299796/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell