POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht, PKW-Fahrer flüchtet und lässt verletzten Fahrradfahrer an der Unfallstelle zurück

Rülzheim (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 24.08.23 gegen 02:45 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft das im Außenbereich einer Tankstelle in der Straße Im Speyerer Tal in Rülzheim befindliche verschlossene Auslageregal gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, flüchtete die unbekannte Täterschaft unerkannt. Am Auslageregal entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter ...

