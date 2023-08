Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallfluchten

Landau, Herxheim, Albersweiler (ots)

Herxheim bei Landau, Obere Hauptstraße 49 Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag, den 24.08.2023, im Zeitraum 16:00 - 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz der VR-Bank SÜW in Herxheim einen Sandsteinpoller. Es entstand Sachschaden, der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Bislang sind keine weiterführenden Hinweise bei der Polizei Landau eingegangen.

Albersweiler

Ein Geschädigter hatte seinen PKW Skoda am Freitag den 25.08.2023 um 08:00 Uhr auf dem Pfarrer-Hamm-Parkplatz in Albersweiler abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer um 18:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellt er einen deutlichen Streifschaden fest. Vermutlich hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Schaden beim Ein-/Ausparken verursacht und sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernt.

Landau/Stadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein LKW-Fahrer mit Auflieger eine Straßenlaterne am Kreisverkehr Südring/Xylanderstraße. Am LKW und an der Laterne entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000- EUR. Der Verkehrsunfall dürfte sich am 26.08.2023 gegen 01:00 Uhr ereignet haben. Der LKW Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit und sollte an der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

