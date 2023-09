Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 44-Jährige verliert Kontrolle über Auto - schwer verletzt

Greven (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte unter anderem mit einem Zaun sowie mit einem anderen Auto.

Die Frau aus Greven fuhr zunächst am Montagmorgen (18.09.23) gegen 07.25 Uhr mit einem schwarzen Citroen auf der Straße Am Diekpohl in Richtung Kreisverkehr Montargisstraße/Saerbecker Straße. Dann verlor sie die Kontrolle über den Pkw, fuhr nach rechts auf den Gehweg und touchierte am Fahrbahnrand einen Zaun. Sie fuhr zurück auf die Fahrbahn, wo ihr Citroen fast mit einer 38-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Greven kollidierte. Diese war mit einem Lastenrad unterwegs, in dem ein 5-jähriges Kind saß.

Anschließend fuhr die 44-Jährige weiter geradeaus in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer zu beachten. Dort stieß sie gegen das Heck eines schwarzen Mercedes, in dem ein 49-jähriger Autofahrer aus Steinfurt saß. Kurz darauf drehte sich der Citroen der Grevenerin und kam dann zum Stillstand.

Die 44-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Der 49-jährige Steinfurter verletzte sich leicht, er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Pedelec-Fahrerin sowie das Kind wurden ambulant medizinisch versorgt.

Der Citroen wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste im Unfallbereich gereinigt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt rund 23.000 Euro.

