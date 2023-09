Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrradfahrerin und Pedelec-Fahrerin stoßen zusammen - 9-Jährige leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Montagmorgen (18.09.23) um kurz vor 08.00 Uhr sind an der Kreuzung Münsterlanddamm/Staelskottenweg eine Radfahrerin und eine Pedelec-Fahrerin miteinander kollidiert.

Die 38-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rheine fuhr mit ihrem Anhänger auf dem rechten Fuß- und Radweg am Münsterlanddamm in Richtung Innenstadt und bog dann nach rechts in den Staelskottenweg ab. Dort kam ihr die 9-jährige Radfahrerin aus Rheine entgegen, die in Richtung Hauenhorster Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Die 9-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell