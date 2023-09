Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gaststätte - Münzgeld gestohlen

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (14.09.23), 11.00 Uhr, und Samstag (16.09.23), 11.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Restaurant an der Großen Straße, nahe Neumarkt, eingebrochen.

Die Einbrecher gingen gewaltsam zwei Türen an - eine Holztür brachen sie auf. Aus der Gaststätte stahlen sie einen geringen Münzgeldbetrag. Im Gastraum wurden Schränke und Schubladen durchwühlt.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell