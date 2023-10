Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte Täter überfallen Mann

Wittenburg (ots)

Ein 58-jähriger Mann soll in der Nacht zu Sonntag durch zwei männliche unbekannte Täter in Wittenburg angegriffen und ausgeraubt worden sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen besuchte der rumänische Staatsangehörige in der besagten Nacht eine Spielothek in Wittenburg. Nachdem er die Spielothek in den frühen Morgenstunden wieder verließ, soll er durch zwei unbekannte männliche Tatverdächtige im Wölzower Weg Ecke Mühlenring körperlich angegriffen und ausgeraubt worden sein. Anschließend sollen die Täter unter anderem mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet sein. Der alkoholisierte Geschädigte wurde durch den Angriff leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Er gab an, dass ihm neben Bargeld (im unteren dreistelligen Bereich) auch zwei Smartphones entwendet wurden. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und geht ersten Täterhinweisen nach. Die Polizei in Hagenow ermittelt wegen Raubes und nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 03883-6310 entgegen.

