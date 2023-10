Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind stürzt mit Fahrrad

Neustadt-Glewe (ots)

Ein 8-Jähriger Junge ist am Freitagmorgen mit seinem Fahrrad gestürzt und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Das Kind war auf dem Weg zur Schule und befuhr dazu mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Laascher Straße in Neustadt-Glewe. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Junge während der Fahrt das Licht richtig einzustellen und fuhr in der weiteren Folge gegen den Bordstein des Gehweges. Dadurch stürzte er mit seinem Fahrrad und verletzte sich am Knie. Passanten kümmerten sich sofort um den Jungen und verständigten die Rettungskräfte. Durch den eingesetzten Rettungswagen ist der Junge zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankhaus verbracht worden. Das unbeschädigte Fahrrad wurde den zwischenzeitlich informierten Eltern übergeben. Durch die Polizei wurde vor Ort eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.

