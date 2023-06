Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU-Flucht in Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag, 22.06., gegen 09:40 Uhr, befuhr ein schwarzer Pkw mit einem Wohnwagenanhänger die Bürstädter Straße in Lampertheim, stieß dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw und beschädigte dessen Fahrertür. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber auf das Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim in Verbindung zu setzen.

