Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Schwarzer Seat Ibiza gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (20.6.), 20.30 Uhr und Mittwochmorgen (21.6.)haben Kriminelle einen schwarzen Seat Ibiza in der Osannstraße entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen GG-J 7700 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell