Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (21.6.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr ein Einfamilienhaus in der Kleiststraße heimgesucht. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Geld. Das Kommissariat 21/22 ermittelt zu diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

