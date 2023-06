Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 17-Jährige auf gestohlenem Roller gestoppt

Darmstadt (ots)

Zwei 17 Jahre junge Männer aus Ober-Ramstadt und Waldems werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Mittwoch (21.6.) zukünftig strafrechtlich wegen des Diebstahls eines Motorrollers verantworten müssen. Gegen 14 Uhr war das Duo Streifenbeamten des 1. Polizeireviers in der Karlstraße ausgefallen. Dort fuhren sie ohne Helm auf einem blauen Motorroller. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Das Gefährt wurde sichergestellt und beide kamen mit zur Wache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten und nach Hause entlassen.

