Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kneipenbesuch endet mit räuberischem Diebstahl

Vorläufige Festnahme, Blutprobe und Strafverfahren

Darmstadt (ots)

Der Besuch eines 40 Jahre alten Mannes, mit Wohnsitz in Darmstadt, endete am frühen Donnerstagmorgen (22.6.) mit seiner vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens. Gegen 2.30 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der Lokalität in der Zeughausstraße die Polizei alarmiert, nachdem der Tatverdächtige ihr Handy gestohlen hatte und die 34-Jährige, bei ihrem Versuch ihn festzuhalten, leicht verletzte. Mit seiner Beute flüchtete er. Vor der Polizeiwache erfolgte seine vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des gestohlenen Handys, das bei seiner Durchsuchung aufgefunden wurde. Im Zuge der Anzeigenerstattung erfolgte auch eine Blutprobenentnahme. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,92 Promille anzeigt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

