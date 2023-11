Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Auto mehrfach überschlagen

Aalen (ots)

Eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr am Dienst gegen 15.50 Uhr die K 2665 von Jagstrot in Richtung Tüngental. Sie überholt kurz vor der Einmündung bei Matheshörlebach einen vorausfahrenden Lkw und kam beim Wiedereinscheren nach rechts von der Straße ab. Beim Queren einer Böschung hebelte es das Fahrzeug aus, das sich daraufhin vermutlich mehrfach überschlug und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Unfallauto wird abgeschleppt.

