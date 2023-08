Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geparkter Pkw beschädigt

Zeugin hörte lauten Knall

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (28. August 2023) kam es gegen 08:45 Uhr an der Nierenberger Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein blauer Mazda Demio, welcher am Fahrbandrand abgestellt gewesen war, am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 08:45 Uhr einen lauten Knall vernommen, konnte aber keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Nierenberger Straße in Fahrrichtung Duisburger Straße befuhr und dabei das geparkte Fahrzeug beschädigte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

