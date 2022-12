POL-Bremerhaven: Zeuge beobachtet Autoaufbrecher - 35-Jähriger gestellt

Bremerhaven (ots) - Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 87-jährige Frau am Freitagnachmittag, 23. Dezember, in Bremerhaven-Mitte. Ersten Erkenntnissen zufolge spazierte die Bremerhavenerin gegen 15 Uhr mit ihrem Rollator die Deichstraße entlang. Auf Höhe der dortigen Grundschule näherte sich der Dame plötzlich ein unbekannter Mann. Dieser griff in den Rucksack der Rentnerin, der sich an dem Gehwagen befand und ...

