POL-Bremerhaven: Weihnachtsdekoration beschädigt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Nach einem Raubüberfall, der sich am Freitagvormittag, 23. Dezember, in Bremerhaven-Geestemünde ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zwei unbekannte Tatverdächtige gegen 10.20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Schiffdorfer Chaussee. Während sich ein Mann am Kassenbereich mehrere Packungen E-Zigaretten schnappte und diese in eine ...

