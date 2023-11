Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Zeugen nach Unfall gesucht, Unter Alkoholeinfluss Kinder bedroht und Auto gefahren

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall an Kreuzung - Zeugen gesucht An der Gaildorfer Marktplatzkreuzung kam es am Dienstag gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Peugeot Boxer eines 64-Jährigen und dem Ford Kuga eines 76-Jährigen. Der Ford-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Kanzleistraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot, welcher aus Richtung Schlossstraße geradeaus weiter auf der Kanzleistraße fahren wollte. Da die Kreuzung durch Ampeln geregelt ist, ist derzeit unklar, welcher Verkehrsteilnehmer bei Rot über die Ampel gefahren war. Die Polizei Gaildorf bittet daher um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall: Betrunkener Mann holt Kind mit Auto ab und bedroht weitere Kinder Ein Zeuge meldete am Dienstagabend, dass ein 40-Jähriger Mann am ZOB seinen Sohn mit dem PKW abgeholt habe. Der Mann sei offenbar betrunken. Zudem habe er weiteren Kindern mit Schläge gedroht. Eine alarmierte Streife konnte den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass er eine Schreckschusspistole im Hosenbund und einen Schlagstock in einer Jackentasche führte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle biss der Hund des Mannes einen Polizeibeamten in die Hand. Dieser wurde dadurch leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 40-Jährige wurde im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterzogen. Dem Mann drohen nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell