POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Fahrzeug ist am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 25-jähriger Mann aus Elsfleth befuhr mit einem Ford die B212 in Richtung Brake. Zwischen Oberhammelwarden und Kirchhammelwarden kam er mit dem Pkw nach ...

mehr