Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine Person hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 21:00 Uhr, leichte Verletzungen erlitten. Es entstanden zudem hohe Sachschäden.

Ein 26-jähriger Delmenhorster befuhr mit einem Toyota den Hasporter Damm in Richtung Annenheider Straße. Ungefähr in Höhe der Gabelsberger Straße übersah er einen am rechten Straßenrand geparkten Ford einer 39-Jährigen aus Delmenhorst.

Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Pkw erhebliche Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Fahrbereit waren beide nicht mehr. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wollte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Hasporter Damm war in Höhe der Unfallstelle blockiert und musste gesperrt werden. Die Freigabe erfolgte gegen 22:45 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell